Dünyanın tüm uçakları onun koleksiyonunda

Havacılık sektöründe firma sahibi olan işadamı Gökhan Sarıgöl, 1993`te başladığı model uçak hobisini sürekli geliştirdi.

Biriktirdiği model uçaklar evine sığmayınca müze açmaya karar veren Sarıgöl, yaptığı açıklamada, tek tutkusunun havacılık olduğunu söyledi.

Sarıgöl, "Bu işin normalde merkezi Amerika`dır, ama oradaki en büyük müzede 4 bin uçak modeli var. Benim koleksiyonumda şu an 12 bine yakın, müzede ise 5 bin model uçak var. Bunların değeri şu an yaklaşık 4 milyon dolar. Bu, dünyanın en büyük model uçak müzesi ve dünyanın en büyük koleksiyonu. Koleksiyonumda dünyadaki tüm hava yolu şirketlerinin yüzde 99`unun uçak modeli bulunuyor." dedi.

Düşen uçaklar da müzede bulunuyor Düşen uçakların modellerinin de müzede olduğunu ifade eden Sarıgöl, şöyle devam etti: "Düşen uçaklardan Spice Jet, Air France 330 gibi uçak modelleri var. Onun haricinde Olympic Havayolları`na ait düşen bir Yunanistan uçağı var. Uçak, Korfu Adası`na inişte kaza yapmıştı."

Uçak hobisinin nasıl başladığını anlatan Sarıgöl, şunları söyledi: "Eskiden tabii internet yoktu, uçakların fotoğrafları ve bilgileri model uçaklardı. Hava yolları da kendi reklamlarını yapmak için kendi uçaklarının modelini yapıp acentelere koyarlardı. Uçak modeli çok pahalı olduğu için sadece seyahat acentelerine veriyorlardı. İlk aldığım uçak, 1993 yılında Fransa Hava Yollarının Boeing 747 uçağıydı. 1993 yılında, Air France hava yollarına da gidip uçağın fotoğrafı olup olmadığını sordum, onların da hoşuna gitmişti ve hediye etmişlerdi. Ondan sonra model uçak biriktirmeye başladım."

Sarıgöl, bundan sonraki hedefini ise şöyle açıkladı: "Şu an çok değerli ve ender model uçak modellerini toplamaya çalışıyorum. Mesela, elimde Olympic uçak modeli çok değerli. Dünyada sadece 3 tane var. Başka kimse de yapamaz artık. Hedefim, bunların bir kısmını havalimanında tanıtabileceğimiz bir alanda sergilemek. 500 tane model uçağı orada sergileyebiliriz, yolcular görebilir böylece."

Sarıgöl`ün Florya`da açtığı müzesinde, düşen uçaklardan jetlere, Japonlara ait renkli çizgi film karakterlerinin bulunduğu uçaklardan savaş uçaklarına kadar 30 santimetreden 2,5 metreye farklı boyutlarda model uçak bulunuyor.

Bu model uçaklardan bazıları plastik bazıları ise en eski model olan döküm.

Müzede uçakların yanı sıra jetler, kargo uçakları, hava meydanlarında kullanılan hava yolu otobüsleri, hava yollarında kullanılmış çantalar da yer alıyor.

Rusların ürettiği ticari uçaklar ise müzede farklı bir odada sergileniyor.