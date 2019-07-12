Dünyanın önde gelen firmalarının derisi Türkiye'den

Dünyada bilinen çanta ve ayakkabı markalarıyla çalıştıklarını ifade eden Sevimli, şöyle konuştu: "Bunlar içinde Bottega Veneta var. Ayakkabı firması olarak Berluti`nin bir kısım derilerini biz gönderiyoruz. Balenciaga var ayakkabı firması. Özellikle Bottega Veneta`nın süt danası deri ihtiyacını karşılıyoruz. Bu firmalar aldıkları bütün ürünlerin denetime tabi tutulabilir olmasını bekliyorlar. Her sene bir defa bizi denetimden geçiriyorlar. Bütün bu üretimleri sadece görünür şekilde değil bazı testlerle de ölçüyorlar. Bir takım yasaklı madddeler var mı diye bir çok teste tabi tutuyorlar. Firma olarak geçen yıl yaklaşık 6 milyon dolar ciro yaptık. Önemli olan yaptığınız ciro değil. Önemli olan yarattığınız katma değer ve sizin cebinizde kalandır. Bizim yaptığımız materyalin katma değeri yüksek."