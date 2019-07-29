Dünyanın en uzun konser piyanosu Letonya'da

Letonya`daki bir konser salonunun duvarında yüksek bir piyano...

Dikey konser piyanosunun bazı telleri 5 metreyi buluyor. Piyanoyu çalmak isteyenler dik bir merdivenle balkona çıkıyor.

Klavins, enstrümanı için en uygun müziklerin Rachmaninoff, Scriabin ve Beethoven olduğunu söylüyor.