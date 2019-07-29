Dünyanın en uzun konser piyanosu Letonya'da

Letonya`daki bir konser salonunun duvarında yüksek bir piyano...
4,5 metre uzunluğundaki piyanoyu inşa eden David Klavins.
Dikey konser piyanosunun bazı telleri 5 metreyi buluyor. Piyanoyu çalmak isteyenler dik bir merdivenle balkona çıkıyor.
Piyano için liseyi yarıda bırakan Klavins, yeni tasarımlar yapmaya çalışıyor.
Klavins, enstrümanı için en uygun müziklerin Rachmaninoff, Scriabin ve Beethoven olduğunu söylüyor.
Amacıysa piyanonun büyüklüğü ve tellerinin uzunluğuyla en iyi sesi çıkarmak.
1985 yılında ilk dikey piyanosunu hazırlayan Klavins, daha önce de Guinness Rekorlar Kitabı`na giren bir piyano yaptı.