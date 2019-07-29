TRT Haber

Açık
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara  29ºC
Açık

Dünyanın en uzun konser piyanosu Letonya'da

Alman doğumlu piyano yapımcısı David Klavins, 4,5 metre uzunluğunda dikey piyano inşa etti. Piyanonun bazı telleri ise 5 metreyi buluyor.

29.07.2019

Letonya`daki bir konser salonunun duvarında yüksek bir piyano...
4,5 metre uzunluğundaki piyanoyu inşa eden David Klavins.
Dikey konser piyanosunun bazı telleri 5 metreyi buluyor. Piyanoyu çalmak isteyenler dik bir merdivenle balkona çıkıyor.
Piyano için liseyi yarıda bırakan Klavins, yeni tasarımlar yapmaya çalışıyor.
Klavins, enstrümanı için en uygun müziklerin Rachmaninoff, Scriabin ve Beethoven olduğunu söylüyor.
Amacıysa piyanonun büyüklüğü ve tellerinin uzunluğuyla en iyi sesi çıkarmak.
1985 yılında ilk dikey piyanosunu hazırlayan Klavins, daha önce de Guinness Rekorlar Kitabı`na giren bir piyano yaptı.
Fotoğraf: AFP
TRT Haber'i Instagram'da takip edin. TRT HABER'İ TAKİP ET
TRT Haber iOS
TRT Haber Android
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2019. TRT HABER