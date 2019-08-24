TRT Haber

Açık
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara  28ºC
Açık

Dünyanın en gözde sıcak hava merkezi "Kapadokya"

Kapadokya, sahip olduğu tarihi ve doğal güzelliklerin yanı sıra yılda ortalama 300 gün uçuş yapılabilmesi özelliğiyle dünyada sıcak hava balonculuğunun en gözde merkezi haline geldi.

25.08.2019

Kapadokya, Bu yılın ilk yarısında 232 bin 109 kişinin katıldığı, balon turunda yıl sonuna kadar 500 bin yolcu rakamına ulaşmayı hedefleyen balon sektörü ile turizmin lokomotifi konumuna geldi.
Türkiye`nin önemli turizm merkezlerinden doğal kaya oluşumları ve peribacalarıyla ünlü Kapadokya bölgesine gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.
Ziyaretçiler, sıcak hava balon turuna katılarak bölgenin eşsiz manzarasını gökyüzünden seyredebiliyor.
Turistler, doğal güzelliklerle bezeli Kapadokya`yı kuşbakışı izleyebilmek için sabahın ilk ışıklarıyla gökyüzüne yükselen balon turlarına katılıyor.
Fotoğraf: AA
TRT Haber'i Instagram'da takip edin. TRT HABER'İ TAKİP ET
TRT Haber iOS
TRT Haber Android
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2019. TRT HABER