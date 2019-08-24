Dünyanın en gözde sıcak hava merkezi "Kapadokya"

Kapadokya, Bu yılın ilk yarısında 232 bin 109 kişinin katıldığı, balon turunda yıl sonuna kadar 500 bin yolcu rakamına ulaşmayı hedefleyen balon sektörü ile turizmin lokomotifi konumuna geldi.
Türkiye`nin önemli turizm merkezlerinden doğal kaya oluşumları ve peribacalarıyla ünlü Kapadokya bölgesine gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.
Ziyaretçiler, sıcak hava balon turuna katılarak bölgenin eşsiz manzarasını gökyüzünden seyredebiliyor.
Turistler, doğal güzelliklerle bezeli Kapadokya`yı kuşbakışı izleyebilmek için sabahın ilk ışıklarıyla gökyüzüne yükselen balon turlarına katılıyor.