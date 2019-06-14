"Dünyanın en büyük uçak batığı Saros Körfezi'nde"

Saros Körfezi`nin alternatif bir turizm merkezi olacağının altını çizen Uysal, "Diğer bir açıdan da dalış turizmi kitle turizmden farklı bir konumda. Kişi başına turistin getirdiği gelir 500-600 dolar gibi çok düşük. Fakat burada dalış turizmiyle 2-3 bin dolarlardan bahsetmek hayal değil. Onun için uçak batığı, yapay resifin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.