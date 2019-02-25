"Dünyanın dört bir yanında ailelerim oldu"

Hollywood yapımı filmlerin yanı sıra Türkiye`de de "Diriliş Ertuğrul" ve "Filinta" dizilerinde rol alan Strik, Nepal, Endonezya, Malezya, Tayland ve Kamboçya`da gerçekleştirdikleri çekimleri ve Türkiye`de beğeniyle izlenen programın hikayesini anlattı.

Bir ay önce yayınlanmaya başlayan program için ilk teklif geldiğinde son derece mutlu olduğunu belirten Strik, programın maceralı hayatları olan aileler üzerine odaklanmasının kendisini çok heyecanlandırdığını dile getirdi.

Strik, programın daha çok zorlu hayatları olan fakir aileleri işlediğini aktararak, programla dünyanın dört bir yanında zorlu işler yaparak ayakta kalmaya çalışan aileler de olduğunu izleyiciye göstermek istediklerini ifade etti.

Türkiye`nin aile değerlerine büyük önem veren bir ülke olduğunu vurgulayan Strik, macera ve aile olgusunun harmanlandığı programda yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

"Seyahat etmeyi çok seviyorum." Strik, tehlikeli sporlara meraklı olduğunu belirterek, "Zorlu olacağını söylemişlerdi. Yapımcılar özellikle İngilizce bilen birini istediler, zira gittiğiniz ülkelerdeki insanlarla anlaşabilmek çok önemli. Ben de yeni insanlar ve kültürler tanımayı, seyahat etmeyi çok seviyorum." dedi.

"Her ailenin eşsiz karakteri ve yaşam biçimi var" Şu ana kadar Nepal, Endonezya, Malezya, Tayland ve Kamboçya`ya gittiğini anlatan Strik, "Bugüne kadar ziyaret ettiğim her ailenin eşsiz bir karakteri ve yaşam biçimi vardı. Hepsi yüreğimi eşsiz bir şekilde etkiledi." diye konuştu.

Strik, izleyicilerden gelen tepkilerin de muhteşem olduğunu söyleyerek, "Programı izleyen herkes oradaki ailelerle bağ kuruyor. Böylece o ülkelerdeki yaşam biçimini de yakından izleme fırsatı buluyor." ifadelerini kullandı.

Endonezya`da bulunduğu zaman içinde insanların yasa dışı yollarla altın madenciliği yaptığına şahit olduğunu kaydeden Strik, "Oldukça zor hayatı olan bir adam vardı. Altın madeninde çalışmak dışında başka çaresi yoktu. Çalışma şartları o kadar kötü ki birçok insan görme yetisini kaybedebiliyor, ama başka şansları yok." dedi.

Strik, yaptığı işler arasında en zorlularının fil binmek, yılan avlamak ve bal avına çıkmak olduğunu kaydederek, "Yerel insanlar Türkiye`den geldiğimizi öğrenince inanılmaz mutlu oldu. Türkiye`ye oldukça saygı duyuyorlar." diye konuştu.

Programın bu ülkelerdeki gerçek aileleri gösterdiğini anlatan Strik, "Bu ülkeleri uzaktan izlediğimizde her şeyin güzel olduğunu sanıyoruz, ama oradaki insanların oldukça zor yaşamları var." diye konuştu.

"Dünyanın dört bir yanında onlarca ailem oldu." Strik, ailenin yeni üyesi olmanın zor ama bir o kadar eğlenceli olduğunu belirterek, "Nepal, Endonezya, Malezya, Tayland ve Kamboçya`da çekimler yaptık. Çocuklarla okula gittim, oyun oynadım. Ailelerle aynı sofraya oturdum, yemek yaptım. Zorlu işlerde onlarla çalıştım. Dünyanın dört bir yanında onlarca ailem oldu." dedi.

Programın sıradaki durağının Fas olduğunu açıklayan Strik, "Bu sadece sıradan bir macera programı değil. Maceralı hayatları olan ailelerin programı." dedi.