Kastamonu`da "Dünya Otizm Farkındalık Günü" nedeniyle yürüyüş gerçekleştirildi. Kastamonu Kışla Parkı`nda bir araya gelen vatandaşlara, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Türk bayrağı ve balonlar hediye edildi.

Meydanda toplanan grup, mavi renkteki balonları gökyüzüne bıraktı.

Hatay`ın İskenderun ilçesinde 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla çocuklar gök yüzüne mavi balon bıraktı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Anıt Alanında bir araya gelen otistik çocuklar, aileleri, öğretmenler ve vatandaşlar, mavi balonları gök yüzüne bırakarak otizme dikkat çektiler.

Elazığ`da Kültür Park Gençlik Merkezinde düzenlenen etkinlikte otizmli çocuklar ve gençlerin de katılımıyla yürüyüş yapıldı.

Otizmli çocuklar daha sonra şarkılar söyledi, çeşitli oyunlar oynadı.

İzmir`de 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce organize edilen ve Cumhuriyet Meydanında başlayan yürüyüş bando takımı eşliğinde Konak Meydanında sona erdi.

Türk Kızılayı Kilis`te otizmli çocukların yüzünü güldürdü Türk Kızılayı tarafından Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında Kilis`te otizmli çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi

Türk Kızılayı ekibi, kentte otizmli çocukların eğitim gördüğü özel bir eğitim ve uygulama okulunu ziyaret ederek, burada eğitim gören çocuklarla zaman geçirdi.

Çocuklarla oyun oynayıp sohbet eden Türk Kızılayı ekibi, yanlarında getirdikleri oyuncak ve çikolataları çocuklara vererek, yüzlerini güldürdü.

Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında Bursa`da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından "Otizmi fark et, kabul et, bizimle yürü" temalı yürüyüş düzenlendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Erkut Öneş burada yaptığı açıklamada, otizmin hastalık değil, farklılık olduğunu söyledi.

"Dünyada 68 çocukta bir çocuk otizmli doğuyor." Otizmin sebepleri, ilerleme süreci ve toplumun bilgisinin artırılması için çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Öneş, "Otizmin görülme sıklığı 2000`li yıllarda 200`de bir çocukta görülüyordu. Şimdi dünyada 68 çocukta bir çocuk otizmli doğuyor. Ciddi bir sayı atışı var. Bunun nedeni henüz tam anlaşılmış değil. Otizmli bireylere neler yapacağımız konusunda ülke olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Sakarya`da, Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla öğrencilerin de yer aldığı yürüyüş gerçekleştirildi.

Öğrenciler, otizme dikkat çekmek için aralarında renkli tişört giyen çocukların da bulunduğu grup, bando eşliğinde Çark Caddesinden Demokrasi Meydanı`na kadar yürüdü.

STB Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdürü Ahmet Göktaş yaptığı açıklamada, otizmin yaşamın ilk 3 yılında ortaya çıkan gelişimsel bir bozukluk olduğunu söyledi. Otizmli çocukların erken yaşta nitelikli bir eğitimle topluma kazandırılması gerektiğini vurgulayan Göktaş, "Onların bağımsız yaşam becerileri geliştirmelerini ve yeterliliklerini en üst düzeye çıkarmanın mümkün olduğu gerçeğini bir kez daha belirtmek isterim." dedi.

Otizmliler için klasik arabalı "farkındalık" konvoyu Sevda-Cenap And Müzik Vakfı ile İlgi Otizm Derneğince, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında, klasik arabalarla konvoy oluşturularak şehir turu yapıldı.

Etkinliğe katılankar, Kuğulu Park`ta toplandı.