"Dünya, çocukları savaşlardan koruyamadı"

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF, 2018 yılı boyunca savaş halinin hüküm sürdüğü ülkelerde, çocukların doğrudan saldırılara maruz kaldığını, kalkan olarak kullanıldığını, öldürüldüğünü, sakat bırakıldığını ya da savaşa dâhil edildiğini açıkladı.

UNICEF Acil Durum Programları Direktörü Manuel Fontaine, "Dünyadaki çatışma bölgelerinde yaşayan çocuklar, son 12 aydır ciddi düzeylerde şiddete maruz kalmaya ve dünya bu çocuklar için gerekeni yapamamaya devam etti. Çatışan taraflar kendilerinden neredeyse hiç hesap sorulmadan kıyımlar gerçekleştirmeye devam ediyor ve durum daha da kötüye gidiyor. Çocukları korumak ve onlara yardım etmek için çok daha fazlası yapılabilir ve yapılmalıdır." dedi.

Tecavüz, zorla evlendirme ve kaçırma gibi fiiller Suriye ve Yemen`den Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Nijerya, Güney Sudan ve Myanmar`a kadar pek çok yerde çatışmalarda uygulanan standart taktikler haline geldi.

2018 yılına göz atıldığında: Afganistan`da, şiddet ve kan artık gündelik hale geldi. 2018 yılının ilk dokuz ayı içinde, 2017 yılındakilerin tamamına eşit olmak üzere, yaklaşık 5 bin çocuk öldürüldü ya da yaralandı. Savaştan kalan patlayıcı mühimmat yüzünden meydana gelen sivil ölümlerin yüzde 89`unu çocuklar oluşturdu.

Kamerun`da ülkenin kuzeybatı ve güneybatı bölgelerinde tırmanan şiddet sonucunda okullar, öğrenciler ve öğretmenler sık sık saldırılara maruz kaldı. Kasım ayında aralarında çok sayıda çocuk olmak üzere 80`den fazla insan ülkenin kuzeybatısındaki Nkwen`de bir okuldan kaçırıldı. Bu yörelerde 93 köyün kısmen ya da tamamen yakıldığı bilgileri gelmeye devam etti ve çok sayıda çocuk aşırı şiddete tanık oldu.

Orta Afrika Cumhuriyeti`nde, çatışmaların dramatik biçimde tırmanmasıyla şiddet ülkenin büyük bölümünde hüküm sürdü. Bölgede her üç çocuktan ikisi insani yardıma muhtaç durumda.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti`nde, Büyük Kasai bölgesi ile Tanganyika`nın doğu illeri Güney Kivu, Nord Kivu ve Ituri`de etnik gruplar arasındaki şiddet ve güvenlik güçleri ile silahlı gruplar/milisler arasındaki çatışmalar çocuklar üzerinde yıkıcı etkiler yarattı. Sürmekte olan Ebola salgınına karşı mücadele ülkenin doğusundaki şiddet ve istikrarsızlık yüzünden ciddi biçimde sekteye uğradı. Bunlara ek olarak tahminen 4,2 milyon çocuk ileri derecede akut malnütrisyon (SAM) riski altında. Silahlı grupların çocukları zorla kendilerine katmaları ve cinsel istismar dâhil olmak üzere çocuk hakları ihlalleri, durumu daha da ağırlaştırıyor.

Irak`ta çatışmaların büyük ölçüde yatışmış olmasına rağmen okula gittikleri kamyonun saldırıya uğraması üzerine Kasım ayında ülkenin kuzeyinde dört çocuk yaşamını yitirdi. Daha önce ağır şiddet olaylarının yaşandığı yörelerdeki evlerine dönen aileler ve çocuklar patlamamış mühimmatın oluşturduğu tehlikeyle yüz yüze.

Kamerun`un en kuzeyinde ve Nijer`in Diffa yöresinde en az bin 41 okul şiddet, saldırı korkusu ve huzursuzluk gibi nedenlerden dolayı ya kapalı ya da çalışamaz halde. Durumdan hemen hemen 445 bin çocuk etkileniyor. Mali, Burkina Faso ve Nijer arasındaki sınır bölgesinde yükselen şiddet nedeniyle de bin 478 okul kapanmak zorunda kaldı.

Myanmar`da BM, kuzeydeki Rakhine Eyaletinde kalan Rohingyalıların haklarına yönelik ihlallerin sürdüğüne ilişkin bildirimler almaya devam ediyor. Bu ihlaller arasında cinayet, kaybedilme ve keyfi tutuklamalar gibi olaylar yer alıyor. Bölgede hareket özgürlüğüne ciddi kısıtlamalar, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişim engelleri getiriliyor.

Kuzeydoğu Nijerya`da Boko Haram çeteleri dâhil silahlı gruplar kız çocukları hedef almayı sürdürüyor. Şubat ayında bir grup, Yobe eyaletinde Dapchi`de bulunan bir okuldan 110 kızla bir erkek çocuğu kaçırıldı. Çocukların çoğu şimdi serbest bırakılmış olsa bile beş kız çocuk öldü ve biri de köle olarak grubun elinde bulunuyor.

Filistin`de bu yıl 50`den fazla çocuk öldürüldü, yüzlercesi de yaralandı. Bu olayların çoğu Gazze`de giderek kötüleşen yaşam koşullarına yönelik protestolar sırasında meydana geldi.

Güney Sudan`da ardı arkası kesilmeyen çatışmalarla birlikte tarımdaki ölü sezon yüzünden 6,1 milyon insan açlık tehdidi altında. Yağışlı mevsimin gelmesine rağmen nüfusun yüzde 43`ünün gıda güvenliği bulunmuyor. Barış anlaşmasının yenileneceği vaadi çocuklar için bir umut ışığı sayılsa bile kadınları ve çocukları hedef alan aşırı şiddet sürüyor. Son olarak Bentiu`da 150`den fazla kadının ve kız çocuğun dehşet verici cinsel saldırılara maruz kaldığı bildirildi.

Somali`de yılın ilk dokuz ayında bin 800`den fazla çocuk çatışan taraflara dâhil edildi ve bin 278 çocuk da kaçırıldı.

Suriye`de BM tarafından doğrulanan bilgilere göre Ocak ile Eylül ayları arasında 870 çocuk öldürüldü. Bu sayı, çatışmaların başladığı 2011 yılından bu yana herhangi bir yılın ilk dokuz ayında görülenden daha yüksek. Saldırılar yıl boyu sürdü ve Kasım ayında ülkenin doğusundaki Al Shafa`da 30 çocuk öldürüldü.

Ukrayna`nın doğusunda dört yıl süren çatışmalar eğitim sistemine büyük darbe vurdu, yüzlerce okul zarar gördü, 700 bin çocuk çatışmaların ortasında, patlamamış mühimmatın oluşturduğu tehlikelerle dolu ortamlarda öğrenimlerine devam etmek zorunda kaldı.