Dumlupınar Şehitliği'nde Zafer Bayramı yoğunluğu

Zafer Bayramı dolayısıyla Kütahya`nın Dumlupınar ilçesindeki şehitlikte ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.
Gazi Mustafa Kemal Paşa komutasındaki Türk Ordusunun zaferiyle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutan Meydan Muharebesi`nin 97`nci yıl dönümünde, Dumlupınar Şehitliği`nde anma programları düzenlendi.
Kütahya ve çevre illerden gelen çok sayıda öğrenci ve vatandaş, şehitler için dua etti.
Ailesiyle Niğde`den gelen Özgür Altınöz, kutlamalara zaferin gerçekleştiği topraklarda katılmak için kentte bulunduğunu söyledi.
Altınöz, şehitleri rahmet ve minnetle andığını belirtti.
Dumlupınar Şehitliği`ni ziyaret eden öğrencilerden Ahmet Eren Babanoğlu da şehitlere minnet duyduğunu söyledi.