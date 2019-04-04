Dumlupınar şehitleri anıldı

Faciada şehit olan Er Ahmet Günal`ın oğlu Mustafa Günal, gazetecilere yaptığı açıklamada, törenlere 6 yıldır katıldığını söyledi.

Olay meydana geldiğinde 4 yaşında küçük bir çocuk olduğunu belirten Günal, "Babamı bu olay olmadan ve ölmeden önce iki kez gördüm. Kendisini çok net hatırlayamıyorum. Ama yaz ve kış aylarında siyah ve beyaz üniformaları vardı. O halini yaz ve kış dönemlerinde eve geldiği şekilde hatırlıyorum. Babam ile hatırladığım bu anı var. Törenlerde bulunmak ve babamı burada anıyor olmak çok özel bir duygu. Tarifi zor duyguları yaşıyorum. Törenleri düzenleyen devlet büyüklerimize teşekkür ederim." diye konuştu.