Dumlupınar şehitleri anıldı

Nara Barbaros Şehitliği`ndeki ilk törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Törene Vali Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça ile askeri personel katıldı.
Vali Tavlı ile Tuğamiral Uça, gaziler ve şehit yakınları, şehitliği ziyaret edip karanfil bıraktı.
Daha sonra "TCG 1. İnönü" denizaltısına geçen Tavlı ve Uça, "TCG Dumlupınar"ın 66 yıl önce battığı noktaya çelenk bıraktı.
Davetliler bu töreni denize açılan "TCG Karabiga" gemisinden izledi.
Faciada şehit olan Er Ahmet Günal`ın oğlu Mustafa Günal, gazetecilere yaptığı açıklamada, törenlere 6 yıldır katıldığını söyledi.
Olay meydana geldiğinde 4 yaşında küçük bir çocuk olduğunu belirten Günal, "Babamı bu olay olmadan ve ölmeden önce iki kez gördüm. Kendisini çok net hatırlayamıyorum. Ama yaz ve kış aylarında siyah ve beyaz üniformaları vardı. O halini yaz ve kış dönemlerinde eve geldiği şekilde hatırlıyorum. Babam ile hatırladığım bu anı var. Törenlerde bulunmak ve babamı burada anıyor olmak çok özel bir duygu. Tarifi zor duyguları yaşıyorum. Törenleri düzenleyen devlet büyüklerimize teşekkür ederim." diye konuştu.
Buradaki törenin ardından Nara Kalesi`nde bando konseri verildi.
Türk Deniz Kuvvetlerine ait Dumlupınar denizaltısı, 4 Nisan 1953`te, NATO manevralarından dönerken Çanakkale Boğazı`nda "Naboland" adlı İsveç gemisiyle çarpışarak batmış, 81 Türk denizcisi şehit olmuştu.
Bu facianın ardından 4 Nisan günü ``Deniz Şehitlerini Anma Günü`` ilan edilmişti.
Dumlupınar şehitleri Donanma Komutanlığı`nda anıldı
NATO tatbikatından dönen Dumlupınar denizaltısının 66 yıl önce Çanakkale Boğazı Nara Burnu önlerinde İsveç bandıralı "Naboland" adlı gemiyle çarpışarak batması sonucu şehit olan 81 denizci Kocaeli`de anıldı.
Donanma Komutanlığı Gölcük Deniz Ana Üssü`ndeki Deniz Şehitleri Anıtı önünde düzenlenen törene, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Dumlupınar şehitlerinin aileleri, emekli denizaltıcılar, bölgede görev yapan amiraller ve denizaltı personeli katıldı.
Çelenk sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı`nın okunmasının ardından başlayan törende, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Donanma Komutanı Koramiral Tatlıoğlu`nun mesajları okundu.
Dumlupınar denizaltısı hakkında katılımcılara bilgi veren Deniz Albay Ersoy Akça, yaşanan kazayı anlattı.
"Bugün bu elim kaza sonucun ebediyete intikal etmiş 81 denizaltıcı şehidimizin arkasından ağlamak için değil, şanlı bayrağımız altında onları şükranla anmak, aziz ruhları önünde eğilmek, en az onlar kadar bu vatan uğruna canımızı feda etmek azminde ve kararlılığında olduğumuz için toplandık." diyen Akça, "Sahip olduğumuz bu yüksek ruh, milletimizi ve devletimizi yüceltme gayretiyle bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ilke ve inkılapları düşünce sistemine rehberlik edecektir." ifadesini kullandı.
Konuşmanın ardından şehit aileleri, askeri erkan ve diğer katılımcılar fotoğraf çektirdi.
Harp Silah Araçları Müzesi`nin gezilmesinin ardından ziyaretçiler, Denizaltı Filosu Komutanlığına geçerek denize çelenk bıraktı.