Düğün çiçekleri Ovacık'ı sarıya boyadı

Munzur dağlarının zirvesinden yarısına kadar uzanan kar ile bütünleşen çiçekler, doğal güzellikleriyle kentten ve çevre illerden ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

"Her yer sapsarı olmuş."

Düğün çiçeklerinin köyünü güzelleştirdiğini belirten Bişkin, şöyle konuştu: "Doğayla iç içe olmak çok güzel bir duygu. Okuldan arta kalan zamanımda köpeğimle birlikte doğada vakit geçiriyoruz. Şu sıralar köyümüzdeki tarlalarda düğün çiçekleri açtı. Köpeğimle birlikte bazen bu çiçeklerin arasında gezintiye çıkarak oyun oynuyoruz. Her yer sapsarı olmuş. Çiçeklerin bu göz alıcı güzelliği arasında bulunmaktan ve doğanın bu temiz havasını teneffüs etmekten dolayı kendimi çok mutlu hissediyorum."