Dorian kasırgasının vurduğu Bahamalar'da 2 bin 500 kişiden hala haber alınamıyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: TRT Genel Müdürü Eren'in Doha Büyükelçisi olduğu iddiası doğru değil

Dorian kasırgasının geçen hafta 5. kategoride vurduğu Bahamalar`da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bahamalar Acil Hizmetler Birimi, kasırgasının vurduğu Bahamalar`da 2 bin 500 kişiden halen haber alınamadığını açıkladı.

Yetkililer, kasırgada hayatını kaybedenlerin sayısının 50`ye yükseldiğini açıklamıştı ancak çok sayıda kişiden halen haber alınamadığı için ölü sayısın yükselmesinden endişe duyuluyor.

Haber alınamayan 2 bin 500 kişiden bazılarının barınaklarda olabileceği ve kontrollerin tamamlanmasının ardından sayının düşebileceği de belirtiliyor.

Yetkililer, kasırganın en fazla etkili olduğu iki adadan şimdiye kadar 5 bin kişinin tahliye edildiğini, yaklaşık 7 bin kişinin ise tahliye edilmeyi beklediğini bildirdi.

Öte yandan Bahamalar`a hasar tespit için ekip gönderen Birleşmiş Milletler de 70 bin kişinin acil yardıma ihtiyaç duyduğunu açıklamıştı.

Bölgeyi şu ana kadar vuran en büyük kasırga olarak kayıtlara geçen Dorian Kasırgası Bahamalar`da büyük hasara neden olurken, binlerce kişi de evsiz kaldı.