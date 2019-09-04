Dorian Kasırgası Bahamalar'ı vurdu

"Halep nasıl yok olduysa İdlib de yavaş yavaş yok oluyor"

Atlas Okyanusu`nda Bahamalar`ı 5`inci kategoride vuran kasırga, can kaybına ve büyük hasara neden oldu.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Bahamalar`da yetkililer, daha önce 5 olarak açıklanan ölü sayısının 7`ye yükseldiğini ve sayının artmasından endişe duyulduğunu aktardı, en az 21 kişi de yaralandı.

`Bölgeyi etkisi altına alan en güçlü kasırga` Bahamalar Başbakanı Hubert Minnis ise Marsh Limanı çevresindeki yapıların yüzde 60`ının zarar gördüğünü belirtti.

Dorian Kasırgası, şu ana kadar bölgeyi etkisi altına alan en güçlü kasırga olarak kayıtlara geçti.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Bahama Havalimanı da su altında kaldı.

Başkent Nassau`da yaşayan bir kadın, kasırgada zarar görmemeleri için evini 97 sokak köpeğine açtı. Kadının hareketi takdir topladı, 54 bin dolar bağış yapıldı.

Kasırga ABD`ye doğru ilerliyor Kategori 2 seviyesine gerileyen kasırga, ABD`nin doğu yakasında Florida, Güney ve Kuzey Carolina eyaletlerine doğru ilerliyor.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, güç kaybeden Dorian Kasırgası`nın hala tehdit oluşturmayı sürdürdüğünü belirtti.

Saatteki hızın 295`ten 177 kilometreye gerilediği kasırganın sel ve su baskınlarına da neden olabileceği uyarısı yapıldı.

Yüz binlerce insan için tahliye emri verildi Yaklaşan kasırgaya karşı yerleşimciler hazırlıklarını sürdürürken, ülkede sıkı önlemler alındı.

Florida, Georgia ve Güney Carolina eyaletlerinde yüz binlerce insan için tahliye emri verildi.

Kasırga yüzünden iç ve dış hatlarda bin 354 sefer iptal edildi. Pek çok sefer de gecikmeli yapıldı.