Dondurma yemek için Kahramanmaraş'a akın ediyorlar

Şeker ve keçi sütüyle yapılan, salebin kıvam veren etkisiyle sakız gibi uzayan Maraş dondurması, benzersiz lezzeti ve aroması, parlak beyaz rengi, erimeye karşı dayanıklı olması ve düşük sıcaklıkta niteliklerini uzun süre korumasıyla diğerlerinden farklılaşıyor.

"Turist akını var"

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi, Dondurmacılar ve Pastaneciler Odası Başkanı Erdal Kanbur, yaptığı açıklamada, Maraş dondurmasının Çin`den Güney Afrika`ya, ABD`den Maldivler`e kadar birçok ülkeye ihraç edildiğini söyledi. Maraş dondurmasını tatmak isteyen turistlerin kente adeta akın ettiğini vurgulayan Kanbur, şöyle konuştu: "Dondurma şehrine dondurma yemeye geliyorlar. Yaz dönemi nedeniyle dondurma satışları arttı. Tabii her dondurma, dondurma değildir. Dondurma için şehrimize gelen turistlere en iyi şekilde hizmet etmek ve kenti tanıtmak boynumuzun borcu. Turistlerin güzel bir Kahramanmaraş imajıyla kentten dönmeleri de bizleri sevindiriyor." Dondurmacı bir ailenin üçüncü kuşak temsilcisi olduğunu anlatan Kanbur, "Dünyaya Kahramanmaraş`ın adını dondurmayla duyurma sevdamız hiçbir zaman bitmeyecek." ifadesini kullandı.