Domaniç Dağları'nın "kar savaşçıları"

Bölgede geçen yıl ekim ayının son haftasında başlayan ve 2018 ocak ayının sonuna kadar aralıklarla etkili olan kar yağışı, özellikle Kütahya`nın Domaniç ilçesini Bursa`nın İnegöl ilçesine bağlayan karayolunda ulaşımın zaman zaman aksamasına yol açtı.

Söz konusu güzergahı kullanan vatandaşların mağdur olmaması için yoğun çaba harcayan Karayolları 14. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, mesai gözetmeksizin kar, tipi, soğuk hava demeden aralıksız çalıştı.

Kar yağışlı günler başta olmak üzere araçların yollarda kalmaması için haftanın her günü vardiyalı olarak 24 saat görev başında olan bin 500 rakımlı Kocayayla Bakımevindeki karayolları ekipleri, iş makineleriyle adeta ezberledikleri yolları açık tutmak için çaba harcadı.

Ekipler, geçen haftalarda etkili olan yağış nedeniyle yol kıyısında biriken ve daralmalara yol açan karları temizlemek için de yoğun bir çalışma yapıyor.

Kar temizliği çalışması, beyaza bürünmüş dağ yollarında etkileyici görüntüler oluşturuyor.

Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü 145. Şube Şefliğinde 25`nci yılını dolduran ve 20 yıldır ekip başı olarak görev yaptığı Domaniç Kocayayla Bakımevinde son nöbetini tutan Mehmet Sağlam, yaptığı açıklamada, birçok kişinin kendilerini "kar savaşçıları" olarak nitelendirdiğini söyledi.