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Domaniç Dağları'nda sonbaharın ilk renkleri

Kütahya ile Bursa sınırları arasında kalan, adından oksijen zenginliğiyle söz ettiren Domaniç Dağları'nda sonbahar mevsimi kendini hissettirmeye başladı.

03.10.2019

Osmanlı Devleti`nin kurulduğu topraklar olan, Kütahya ile Bursa sınırları içinde kalan oksijen zengini Domaniç Dağları, sonbaharın gelişiyle ayrı bir güzelliğe büründü.
İç Ege`de yer alan, yüzde 53`ü ormanlarla kaplı Kütahya`nın doğal güzellikleri ile ünlü ilçesi Domaniç, sonbaharda da göz kamaştırıcı renklere ev sahipliği yapıyor.
Adeta kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı ilçedeki ormanlar, ziyaretçilerle adeta dolup taşıyor.
Sonbaharın doğaya yansıyan sarı tonlarının hissedilmeye başladığı Domaniç`te, özellikle doğa yürüyüşü ve fotoğraf tutkunları bu bölgeyi tercih ediyor.
Fotoğraf: AA
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