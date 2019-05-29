Dokumacı kuşları "mühendis" gibi yuva yapıyor

Afrika, Hindistan ve Avustralya`da görülen dokumacı kuşlar, kendilerine özgü yuva yapma teknikleriyle dikkati çekiyor.

Afrika’nın en sıcak bölgelerinden Etiyopya`nın kuzeydoğusundaki Afar eyaletinde, kuşların ince ağaç dallarına yuva yapma yöntemi görüntülendi.

Kuşlar, yeterli su ve yeşil alan bulmak için yuvalarını insanların yaşam alanlarına yakın bölgelere yapmayı tercih ediyor.