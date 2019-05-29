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Parçalı Bulutlu

Dokumacı kuşları "mühendis" gibi yuva yapıyor

Etiyopya'nın kırsal bölgelerinde yaşayan "dokumacı" kuşlarının bir mühendis hassasiyetiyle ağaç dallarına yuva yapma telaşı kameraya yansıdı.

29.05.2019

Afrika, Hindistan ve Avustralya`da görülen dokumacı kuşlar, kendilerine özgü yuva yapma teknikleriyle dikkati çekiyor.
Afrika’nın en sıcak bölgelerinden Etiyopya`nın kuzeydoğusundaki Afar eyaletinde, kuşların ince ağaç dallarına yuva yapma yöntemi görüntülendi.
Kuşlar, yeterli su ve yeşil alan bulmak için yuvalarını insanların yaşam alanlarına yakın bölgelere yapmayı tercih ediyor.
Çevreden topladıkları taze yeşil otları ağaçların en sağlam dallarına taşıyan kuşlar, önce yuvanın girişini ardından da etrafını büyük bir titizlikle örüyor.
Ağaç dalına asılmış bir lambayı andıran yuvalar, tabandan yukarı doğru daralarak küçülüyor.
Hiçbir hareketi rastgele olmayan kuşların, yuva inşası adeta görsel şölen sunuyor.
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