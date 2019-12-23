Doğu'da soğuk hava çay ve şelaleleri dondurdu

Kars Kalesi`nin arkasındaki Dereiçi mevkisinde yer alan eski HES barajının yüzeyinin bir kısmı ile baraja su sağlayan Kars Çayı`nın bazı bölümleri de bu nedenle buz tuttu.

Cehennem Vadisi`nin şelaleleri dondu

Türkiye`nin en yüksek noktası olması sebebiyle "Türkiye`nin çatısı" olarak nitelendirilen 5137 metre rakımlı Ağrı Dağı`ndaki Cehennem Vadisi`nde de soğuk hava etkili oldu. Yüzlerce metre yükseklikteki uçurumları, şelaleleri ve su kaynakları ile bilinen vadideki şelale ve su kaynakları soğuk nedeniyle tamamen dondu.