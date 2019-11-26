Doğu'da hava sıcaklıkları gece sıfırın altına düştü

Kars

Gece en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Kars`ta 12, Ardahan`da 11, Ağrı`da 10, Iğdır`da 7, Erzurum`da 5, Erzincan`da 1, Tunceli`de ise sıfır derece kaydedildi.