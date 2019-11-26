Doğu'da hava sıcaklıkları gece sıfırın altına düştü

Ağrı
Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Kars
Gece en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Kars`ta 12, Ardahan`da 11, Ağrı`da 10, Iğdır`da 7, Erzurum`da 5, Erzincan`da 1, Tunceli`de ise sıfır derece kaydedildi.
Ağrı
Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Tunceli`de 13, Erzincan`da 11, Iğdır, Ağrı ile Erzurum`da 8, Kars ve Ardahan`da 6 derece olması bekleniyor.
Ağrı
Ağrı`da etkili olan soğuk hava nedeniyle dere ve nehirlerin yüzeyinde buzlanma meydana geldi.
Ağrı
Ağrı`da soğuk hava nedeniyle ağaçlar ve bitkiler kırağı tuttu.
Ağrı
Gece dondurucu soğukların hakim olduğu kentte, Murat Nehri`nin yüzeyinde buzlanma oluştu.
Ağrı
Sabahın erken saatlerinde evlerinden çıkarak iş yerlerine giden vatandaşların soğuk havadan etkilenmemek için aktı ve bereyle ağızlarını kapattıkları görüldü.
Kars
Doğu Anadolu Bölgesi`nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 12 dereceyle Kars`ta ölçüldü.
Kars
Soğuk hava nedeniyle oluşan sisten geçen Doğu Ekspresi renkli görüntü oluşturdu.