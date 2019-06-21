Doğu'da camilerden çocuk sesleri yankılanıyor

Bu yıl, "Camiler Çocuk Dolsun Ahlakı Kur`an Olsun" sloganıyla 17 Haziran`da başlatılan kurslar, 9 Ağustos`a kadar sürecek.

Diyarbakır, Siirt, Mardin, Şırnak ve Bingöl`de düzenlenen kurslar büyük ilgi görürken, binlerce çocuk yaz tatilinde Kur`an-ı Kerim öğrenecek.

Diyarbakır ve Şırnak`ta eğitim verilen yerler arasında terör saldırılarında zarar gören ve onarılarak ibadete açılan cami ve Kur`an kursları da yer alıyor.

Diyarbakır`da 3 günde öğrenci sayısı 70 bine ulaştı Diyarbakır`da cami ve Kur`an kurslarının da aralarında yer aldığı 2 bin 398 mekanda 3 bin 267 öğretici tarafından çocuklara eğitim verilmeye başlandı.

Bu eğitimin verildiği yerler arasında Sur ilçesinde terör saldırılarından zarar gören 12 camiden onarılarak ibadete açılan 6`sı da yer alıyor. Kurs kayıtlarının devam ettiği Diyarbakır`da hedef binlerce çocuğa ulaşmak.

"Kur`an okumak çok güzel bir şey" Sur ilçesindeki Ahsen Kur`an Kursu`nda eğitim alan öğrencilerden Tuba Araz, yaptığı açıklamada, kursa katıldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

"Kur`an okumak bence çok güzel. Herkesin kursa gelmesini tavsiye ediyorum." diyen Araz, tatillerinin dolu dolu geçeceğini Kur`an-ı Kerim`in yanı sıra manevi değerleri de öğreneceklerini belirtti.

Ayşenur Çakmak da Kur`an kursunun açılmasını dört gözle beklediğini, tüm çocuklara bu eğitimi almalarını tavsiye ettiğini aktardı.

Geçen yıl 14 bin öğrencinin Kur`an kursuna katıldığı Siirt`te, bu yıl sayının 25 bine yükselmesi hedefleniyor.

İl Müftüsü Ahmet Altıok, il genelinde yaz Kur`an kurslarında 800 öğreticinin görev alacağını belirtti.

Çocukların Allah`ın en güzel emaneti olduğuna işaret eden Altıok, "İki ayda çocuklarımıza inşallah yüce Rabb`imizi, Peygamber Efendimizi, Kur`an-ı Kerim`i, İslam büyüklerimizi, şanlı ecdadımızı ve ülkemizin değerlerini, anne babaya hürmeti, küçüklere sevgiyi, yani İslam ahlakını en güzel şekilde öğreteceğiz." ifadelerini kullandı.

Altıok, ellerinden geldiğince çocukları hayata hazırlayacaklarını aktararak, tüm çocuklara başarı diledi.

Halid Bin Velid Camisi İmamı Musa Doğrusever, çocuklara dini eğitim vermenin yanı sıra onları aktivitelerle de buluşturduklarını anlattı.

Doğrusever, büyük ilgi ve heyecanla kursların devam ettiğini dile getirdi.