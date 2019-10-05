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Doğu Avrupa'nın tarihi şehri Kiev

Ukrayna'nın başkenti Kiev, Avrupa'nın en büyük şehirlerinden biri. Dinyeper Nehri'nin kıyısında yer alan şehirde, 3 milyona yakın insan yaşıyor.

05.10.2019

Gülçin Sakarya
Gülçin Sakarya
Ünlü caddeleri, müzeleri, kiliseleri ve mimarisiyle Kiev...
Kiev`in adını, Kyi, Shckek, Khoryv ve Lybid kardeşlerden aldığı söyleniyor.
Bin 500 yıldan fazla geçmişe sahip olan Kiev, aynı zamanda Avrupa`nın en yeşil şehirlerinden biri.
The Motherland Monument (Anavatan)
Nazi-Sovyet Savaşı anısına inşa edilen heykel.
Mağaralar Manastırı / Büyük Lavra Çan Kulesi
Yukarıya çıktığınızda sizi muhteşem bir manzara karşılıyor.
Çan Kulesi`nden Kiev
Çan Kulesi`nden Kiev
St. Michael Altın Kubbeli Katedral
1100 yıllarında yapılan katedral, altın kubbeleri ve mavi rengiyle dikkat çekiyor.
Kiev Füniküler
Dinyeper Nehri`ne bakan dik Volodymyrska Tepesi üzerinden Podil`e yolculuk...
Podil / Kontraktova Meydanı
Eskiden sanatçıların ve balıkçıların yaşadığı bölge.
Aziz Andreas Kilisesi
18. yüzyıl ortasında inşa edilmiş, Barok tarzda bir Ortodoks kilisesi.
Andriivs`kyi Yokuşu
2. Dünya Savaşı`ndan kalma eşyaların satıldığı, bol bol hediyelik eşya bulabileceğiniz bir yer.
Andriivs`kyi Yokuşu
Fotoğraf: Gülçin Sakarya
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