Doğu Avrupa'nın tarihi şehri Kiev

Ünlü caddeleri, müzeleri, kiliseleri ve mimarisiyle Kiev...
Kiev`in adını, Kyi, Shckek, Khoryv ve Lybid kardeşlerden aldığı söyleniyor.
Bin 500 yıldan fazla geçmişe sahip olan Kiev, aynı zamanda Avrupa`nın en yeşil şehirlerinden biri.
The Motherland Monument (Anavatan)
Nazi-Sovyet Savaşı anısına inşa edilen heykel.
Mağaralar Manastırı / Büyük Lavra Çan Kulesi
Yukarıya çıktığınızda sizi muhteşem bir manzara karşılıyor.
St. Michael Altın Kubbeli Katedral
1100 yıllarında yapılan katedral, altın kubbeleri ve mavi rengiyle dikkat çekiyor.
Kiev Füniküler
Dinyeper Nehri`ne bakan dik Volodymyrska Tepesi üzerinden Podil`e yolculuk...
Podil / Kontraktova Meydanı
Eskiden sanatçıların ve balıkçıların yaşadığı bölge.
Aziz Andreas Kilisesi
18. yüzyıl ortasında inşa edilmiş, Barok tarzda bir Ortodoks kilisesi.
Andriivs`kyi Yokuşu
2. Dünya Savaşı`ndan kalma eşyaların satıldığı, bol bol hediyelik eşya bulabileceğiniz bir yer.