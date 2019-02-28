Doğu Anadolu'da kış

Van`da kış Doğu Anadolu Bölgesi`ndeki illerden Van, Muş, Hakkari ve Bitlis`te 701 yerleşim yerinin yolu kar yağışı ve tipi nedeniyle kapandı.

Van`da kış Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde kar yağışı dolayısıyla 244 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Van`da kış Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapalı yollarda çalışmalarını sürdürüyor.

Van`da kış Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada da Van-Bahçesaray yolu Karapet Geçidi`nde çığ düşmesi sonucu kapanan yolun açılması için ekiplerin çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Van`da kış Van`ın Erciş ilçesinde kar yağışının ardından beyaza bürünen Van Gölü sahili ve ilçedeki tarihi yapılar güzel görüntüler oluşturdu.

Van`da kış

Van`da kış

Van`da kış

Van`da kış Van`ın Gürpınar ilçesinde belediye ekipleri kaldırımlarda biriken kar yığınlarını temizledi.

Bitlis`te kar yağışı Kar yağışının yaşamı olumsuz etkilediği Bitlis`te, 188 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Bitlis`te kar yağışı Kentte sabah erken saatlerde işe gitmeye çalışan vatandaşlar, kar yağışından dolayı zor anlar yaşadı.

Bitlis`te kar yağışı İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kent genelinde 188 köye ulaşım sağlanamadığını, ekiplerin yolları açmak için aralıksız çalıştığını kaydetti.

Bitlis`te kar yağışı Bitlis Belediyesi ve Karayolları ekipleri de cadde ile sokaklarda kar temizleme çalışması yürüttü.

Bitlis`te kar yağışı Bitlis`in Ahlat ilçesindeki Emir Bayındır Kümbeti beyaza büründü.

Bitlis`te kar yağışı Bitlis`in Ahlat ilçesindeki Abdurrahman Gazi`nin türbesi beyaza büründü.

Bitlis`te kar yağışı Bitlis`in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı beyaza büründü.

Bitlis`te kar yağışı

Bitlis`te kar yağışı

Bitlis`te kar yağışı

Muş`ta kış Muş`ta 168 yerleşim yerinin yolu kar yağışı ve tipi nedeniyle kapandı.

Muş`ta kış Kara yolları ekipleri de cadde ile sokaklarda kar temizleme çalışması yürüttü.