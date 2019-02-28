TRT Haber

28
Şubat 2019
Perşembe
Çok Bulutlu
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara  1ºC
Çok Bulutlu
Türkiye

Doğu Anadolu'da kış

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te 701 yerleşim yerinin yolu kar yağışı ve tipi nedeniyle kapandı.

28.02.2019

Van`da kış
Doğu Anadolu Bölgesi`ndeki illerden Van, Muş, Hakkari ve Bitlis`te 701 yerleşim yerinin yolu kar yağışı ve tipi nedeniyle kapandı.
Van`da kış
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde kar yağışı dolayısıyla 244 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.
Van`da kış
Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapalı yollarda çalışmalarını sürdürüyor.
Van`da kış
Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada da Van-Bahçesaray yolu Karapet Geçidi`nde çığ düşmesi sonucu kapanan yolun açılması için ekiplerin çalışmalarına devam ettiği belirtildi.
Van`da kış
Van`ın Erciş ilçesinde kar yağışının ardından beyaza bürünen Van Gölü sahili ve ilçedeki tarihi yapılar güzel görüntüler oluşturdu.
Van`da kış
Van`da kış
Van`da kış
Van`da kış
Van`ın Gürpınar ilçesinde belediye ekipleri kaldırımlarda biriken kar yığınlarını temizledi.
Bitlis`te kar yağışı
Kar yağışının yaşamı olumsuz etkilediği Bitlis`te, 188 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Bitlis`te kar yağışı
Kentte sabah erken saatlerde işe gitmeye çalışan vatandaşlar, kar yağışından dolayı zor anlar yaşadı.
Bitlis`te kar yağışı
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kent genelinde 188 köye ulaşım sağlanamadığını, ekiplerin yolları açmak için aralıksız çalıştığını kaydetti.
Bitlis`te kar yağışı
Bitlis Belediyesi ve Karayolları ekipleri de cadde ile sokaklarda kar temizleme çalışması yürüttü.
Bitlis`te kar yağışı
Bitlis`in Ahlat ilçesindeki Emir Bayındır Kümbeti beyaza büründü.
Bitlis`te kar yağışı
Bitlis`in Ahlat ilçesindeki Abdurrahman Gazi`nin türbesi beyaza büründü.
Bitlis`te kar yağışı
Bitlis`in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı beyaza büründü.
Bitlis`te kar yağışı
Bitlis`te kar yağışı
Bitlis`te kar yağışı
Muş`ta kış
Muş`ta 168 yerleşim yerinin yolu kar yağışı ve tipi nedeniyle kapandı.
Muş`ta kış
Kara yolları ekipleri de cadde ile sokaklarda kar temizleme çalışması yürüttü.
Muş`ta kış
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, yaptığı açıklamada, kar yağışı sonucu 162 köy yolunun ulaşıma kapandığını, karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.
TRT Haber'i Instagram'da takip edin. TRT HABER'İ TAKİP ET
TRT Haber iOS
TRT Haber Android
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2019. TRT HABER