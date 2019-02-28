Doğu Anadolu'da kış

Van`da kış
Doğu Anadolu Bölgesi`ndeki illerden Van, Muş, Hakkari ve Bitlis`te 701 yerleşim yerinin yolu kar yağışı ve tipi nedeniyle kapandı.
Van`da kış
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde kar yağışı dolayısıyla 244 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.
Van`da kış
Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapalı yollarda çalışmalarını sürdürüyor.
Van`da kış
Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada da Van-Bahçesaray yolu Karapet Geçidi`nde çığ düşmesi sonucu kapanan yolun açılması için ekiplerin çalışmalarına devam ettiği belirtildi.
Van`da kış
Van`ın Erciş ilçesinde kar yağışının ardından beyaza bürünen Van Gölü sahili ve ilçedeki tarihi yapılar güzel görüntüler oluşturdu.
Van`da kış
Van`ın Gürpınar ilçesinde belediye ekipleri kaldırımlarda biriken kar yığınlarını temizledi.
Bitlis`te kar yağışı
Kar yağışının yaşamı olumsuz etkilediği Bitlis`te, 188 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Bitlis`te kar yağışı
Kentte sabah erken saatlerde işe gitmeye çalışan vatandaşlar, kar yağışından dolayı zor anlar yaşadı.
Bitlis`te kar yağışı
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kent genelinde 188 köye ulaşım sağlanamadığını, ekiplerin yolları açmak için aralıksız çalıştığını kaydetti.
Bitlis`te kar yağışı
Bitlis Belediyesi ve Karayolları ekipleri de cadde ile sokaklarda kar temizleme çalışması yürüttü.
Bitlis`te kar yağışı
Bitlis`in Ahlat ilçesindeki Emir Bayındır Kümbeti beyaza büründü.
Bitlis`te kar yağışı
Bitlis`in Ahlat ilçesindeki Abdurrahman Gazi`nin türbesi beyaza büründü.
Bitlis`te kar yağışı
Bitlis`in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı beyaza büründü.
Muş`ta kış
Muş`ta 168 yerleşim yerinin yolu kar yağışı ve tipi nedeniyle kapandı.
Muş`ta kış
Kara yolları ekipleri de cadde ile sokaklarda kar temizleme çalışması yürüttü.
Muş`ta kış
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, yaptığı açıklamada, kar yağışı sonucu 162 köy yolunun ulaşıma kapandığını, karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.