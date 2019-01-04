TRT Haber

4
Ocak 2019
Cuma
Türkiye

Doğu Anadolu'da kış

Muş'ta sis ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

04.01.2019

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Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü kentte, yaban hayvanları yem bulmakta zorlandı.
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