Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık Erzurum'da ölçüldü
Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 17 dereceyle Erzurum'un Tekman ilçesinde ölçüldü.
20.12.2019
Bölgede gece en düşük sıcaklık, il bazında, sıfırın altında olmak üzere Erzurum ve Ağrı`da 8, Kars`ta 6, Iğdır ile Erzincan`da 4, Ardahan`da 3 derece ölçüldü.
Soğuk hava nedeniyle Erzurum kent merkezindeki vatandaşlar olumsuz etkilendi.
Erzurum kent merkezindeki şadırvanlar buz tutu, çatılarda buz sarkıtları oluştu.
Bölgede buzlanma, don ve yer yer sis beklendiğinden yetkililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
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