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Doğu Akdeniz'in "paylaşılamayan" lezzeti: Humus

Hatay ve Mersin`in Tarsus ilçesinin "paylaşamadığı" lezzet olarak öne çıkan humus, her iki kentte farklı sunumla sofralardaki yerini alsa da yiyenlerin büyük beğenisini kazanıyor. Susamdan yapılan tahin ile nohut ve sarımsağın birleşimiyle ortaya çıkan, hazırlanışı ve ismi her iki yöre için de hemen hemen aynı olan humus, UNESCO tarafından gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Hatay`da, üzerindeki zeytin yağı ve turşu süslemeleriyle genellikle soğuk meze olarak sofralarda kendisine yer buluyor.

Etiketler: Tarsus, Mersin, humus, Hatay
Kategori : Türkiye
Tarih : 24.09.2018
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