Doğu Akdeniz'deki Türk donanmasında bayram heyecanı

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Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Araştırma Gemisi ile Yavuz ve Fatih Sondaj gemileri, KKTC açıklarında uluslararası sularda sismik araştırma ve sondaj faaliyetlerine devam ediyor.

Çalışmalara, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı fırkateynler, korvetler, hücumbotlar, denizaltılar, karakol botları ile deniz ve hava vasıtalarıyla kesintisiz şekilde refakat ve koruma görevi sağlanıyor.

Kurban Bayramı`nın birinci gününde Doğu Akdeniz`de göreve devam eden Fatih Sondaj Gemisi`ne refakat eden TCG Salihreis`te görevli personel bayramlaştı.

Fırkateynin helikopter platformunda bahriye örf ve adetlerine uygun olarak uçuş bölümü personeli, SAT timi ve AHT personeli, gemi komutanının tabura hitaben yaptığı bayram tebrigatını dinledi.

Fırkateyndeki personel bir taraftan bayramlaşırken, diğer taraftan refakat görevini aksatmadı.

Askerler daha sonra, son teknoloji uydu muhabere sistemleri aracılığıyla aileleriyle bayramlaştı.