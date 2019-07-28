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Doğu Akdeniz'de sıcak hava

Sıcak hava ve nemin etkili olduğu Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de cadde ve sokaklar boş kalırken, mesire yerlerinde yoğunluk yaşandı.

28.07.2019

Doğu Akdeniz`de etkili olan sıcak ve nem nedeniyle cadde ve sokaklar boş kalırken, vatandaşlar mesire yerlerinde ve serin bölgelerde yoğunluk oluşturdu.
Sıcaklığın 36 derece ölçüldüğü Adana`da, bunaltıcı havadan etkilenenler gölgelik alanlarda vakit geçirmeyi tercih etti.
Sıcak hava ve nemin etkili olduğu Hatay`ın merkez Antakya ilçesinde cadde, sokaklar ve parklar boş kaldı.
Çocuklar ise su parklarında gönüllerince eğlenirken, bazı vatandaşlar da Seyhan Baraj Gölü kıyısında piknik yaparak vakit geçirdi.
Hava sıcaklığının 35 dereceye vardığı Osmaniye`de vatandaşlar serinlemek için dere, çay ve şelale kenarlarına gitmeyi tercih etti.
Kaynak: AA
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