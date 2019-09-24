Doğu Akdeniz'de "nar ekşisi" zamanı

Yaptıkları nar ekşisinin bir kısmını evde kullanmak için ayıran kadınlar, geriye kalanları ise satarak ev ekonomisine katkı sağlıyor.

"Kilogramı 30 liradan satılıyor"

Emine Göçer de organik nar ekşisinin sağlığa yararlı olduğunu belirterek, "Her yıl zahmetli bir yolcuğun ardından nar ekşisi yapıyoruz. Eylül veya ekim aylarında yaptığımız nar ekşisinin hem aile bütçemize hem de sofralarımıza katkısı var. Yaklaşık 15 kilogram nardan 1 kilogram ekşi elde ediyoruz. Ekşimizin fiyatı ise geçen yılki gibi kilogramı 30 liradan satılıyor." ifadelerini kullandı.