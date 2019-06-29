Doğayı korumak için plastik şişelerden ev inşa etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400 mutabakatında herhangi bir aksama söz konusu değil

Nijeryalı mimar Dr. Muhammed Sani, doğayı ve insan sağlığını korumak için plastik şişelerden ev inşa ediyor.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya`da yaşamını sürdüren Sani, ülke genelinde çok fazla kullanılan pet şişelerin çevreye ve insan sağlığına verdiği zararı azaltmak için yeni bir yöntem denedi.

Doğaya atıldığı zaman bitki ve canlılara zarar veren, imha etmek için yakıldığında ise insan sağlığını olumsuz etkileyen pet şişeleri toplayan Sani, bu şişelerle evler inşa etti.

Sani`nin son inşa ettiği ev ise şimdiye kadar yaptıklarının en büyüğü olma özelliğini taşıyor.

Başkent Abuja`da doğanın içinde yer alan ve üstelik elektrik ve suyu da bulunan ev, görenleri şaşırtıyor.

"Afrika`nın en büyük pet şişeden evi" Sani, yaptığı açıklamada, plastik şişelerle yaptıkları son evin şimdiye kadar inşa ettiklerinin ve Afrika`nın en büyük pet şişeden evi olduğunu söyledi.

Daha önce pet şişelerle küçük evler yaptığını kaydeden Sani, "İlk defa böyle büyük bir ev inşa ediyorum. Bu ev 5 odadan oluşmakta ve araştırmalarıma göre Afrika’nın en büyük pet şişe evi olma özelliği taşıyor." dedi.

Sani, plastik şişelerden ev yapma fikrini bir arkadaşından aldığını belirterek, "Plastik pet şişelerin güvenli olarak nasıl kullanılabilir hale getirileceğini düşünürken bir arkadaşımdan plastik şişelerden ev yapılabileceği fikrini aldım. Böylece, plastik pet şişeleri kullandığımız zaman ne çevreye ne de insanın sağlığına zarar vereceğiz." diye konuştu.

Nijerya`da pet şişelerin çok fazla kullanıldığına işaret eden Sani, "Su, gazlı içecekler, meyve suları ve sütler başta olmak üzere birçok içecek plastik şişelerde satılıyor. Bu şişeler kullanıldıktan sonra ise çöpe atılıyor. Çöpe atılan pet şişeler, doğaya ve hayvanlara büyük zarar veriyor." ifadelerini kullandı.

Şişeler kum ve çimento ile dolduruluyor Sani, her türlü plastik şişeyi kullandıklarını belirterek, "Önce şişeleri boylarına göre ayırıyoruz ve içlerini kum ve çimento karıştırarak dolduruyoruz. Doldurulduktan sonra şişeler kullanıma hazır oluyor." dedi.

Sani, her türlü plastik şişeyi kullandıklarını belirterek, "Önce şişeleri boylarına göre ayırıyoruz ve içlerini kum ve çimento karıştırarak dolduruyoruz. Doldurulduktan sonra şişeler kullanıma hazır oluyor." dedi. Şişeleri üst üste koyarak evlerin duvarlarını ördüklerini, sağlam ve düzenli olması için de baş kısımlarını iple bağladıklarını anlatan Sani, "İnşa etmekte olduğumuz bu ev için şimdiye kadar 500 bin pet şişe kullandık ve daha da kullanacağız." diye konuştu.

Sani, pet şişeden inşa edilen evlerin kullanışlı olduğuna dikkati çekerek, "Pet şişeden evler, sıcak dönemde soğuk, soğuk döneminde ise sıcak oluyor. Bu nedenle bu tür evler insan sağlığına da zarar vermiyor." dedi.

Bölge halkının pet şişeden inşa ettiği evi ilk başta kabullenemediğini dile getiren Sani, şöyle devam etti: "İlk başladığımızda insanlar inanmadılar ve bunun sağlam bir ev olduğunu kabul etmiyorlardı çünkü bugüne kadar tuğla evlere alışmışlar ama artık yavaş yavaş insanlar kabul etmeye başladılar ve iyi bir şey olduğunu inanmaya başladılar. Devlet kurumlarımıza da bu evlerin sunumunu yaptık ve kabul ettiler."