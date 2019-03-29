Doğanın lila rengiyle süslendiği "sakura" günleri

Mart ve nisan aylarında doğayı renklendiren kiraz çiçeklerinin Japonlar için özel bir anlamı var.

Japoncası “sakura” olan kiraz çiçekleri, Japon halkının en sevdiği çiçek.

Baharın müjdecisi olarak da görülüyor.

“Sakura Zensen” yani çiçeklerin açma zamanı, martın son haftasında başlayıp mayısa kadar sürüyor.

Sakuralar, özellikle Samuraylar için özel. Onlara göre ölüm ve yaşamın bütünlüğünü simgeliyor.

Çiçeklerin ömrünün sadece 1-2 hafta olması Japon felsefesinde genç ve hayat doluyken ölümü temsil ediyor.

Çiçeklerin yavaş açması ancak solmadan dökülmesi, samuraylara en parlak zamanlarında her an ölebileceklerini hatırlatıyor.

“Hanami” olarak da adlandırılan kiraz çiçeklerini seyretme etkinliği, 8. yüzyılda Japon imparatorlarının verdiği kararla bayram oldu. Bu bayramlarla şimdiki bayramlar çok da farklı değil.