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Doğanın küçük canlıları

Türkiye'de batıdaki illere oranla yaz mevsiminin daha geç başladığı Van'da, doğadaki küçük canlıların, çiçek ve bitki örtüsü üzerindeki gözlerden uzak yaşamı güzel görüntüler oluşturuyor.

31.07.2019

Doğanın canlanmasıyla çeşitlenen bitkilerin üzerinde yaşamlarını sürdüren küçük canlılar, tabiattaki renkliliği de gözler önüne seriyor.
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