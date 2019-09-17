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Doğanın çöpçüsü "akbabalar" Kars'ta görüntülendi

Hayvan leşlerini kısa sürede ortadan kaldırdıkları için ''doğanın çöpçüleri'' olarak nitelendirilen akbabalar Kars'ta doğal ortamında görüntülendi.

17.09.2019

Kars Harakani Havalimanı yakınlarındaki bir çöplükte içlerinde "kara", "kızıl" ve "mısır" türlerinin de olduğu çok sayıda akbaba objektife yansıdı.
Fotoğraf: AA
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