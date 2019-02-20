Doğal ürünlere olan talep ev yoğurduna ilgiyi artırdı

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Son yıllarda vatandaşların doğal gıda ürünlerine ilgisinin artmasıyla köyde kadınlar tarafından hiçbir katkı maddesi kullanılmadan tamamen geleneksel yöntemlerle kovalarda mayalanan yoğurda da talep arttı.

Köylerde özenle hazırlanan ve sabahın ilk ışıklarıyla aracılar tarafından evlerden toplanan yoğurt kovaları, vatandaşın sofralarına ulaştırılması için servislerle kent merkezine getiriliyor.

Birçok farklı köyden getirilen yoğurt, vatandaşların yanı sıra ticari taksi ve çek çek arabalarıyla kentteki lokanta ve iş yerlerine gönderiliyor.

Merkez Yenişehir ilçesinde küçük bir bakkal dükkanı işleten Cahit Seyitoğulları, 32 yıldır köylerden toplanarak yanına getirilen ev yoğurdu sattığını belirtti. Merkez Yenişehir ilçesinde bakkal işleten Cahit Seyitoğulları, yaptığı açıklamada, yaklaşık 32 yıldır köy yoğurdunun kent merkezindeki vatandaşlara ulaştırılmasına aracılık yaptığını, sabahın erken saatlerinde köylerden gelen yoğurdun bir kısmını vatandaşların gelip aldığını, geriye kalanları ise müşterisi olan lokanta ve esnafa gönderdiğini söyledi.

Yoğurt fiyatının kalitesine göre değiştiğini dile getiren Seyitoğulları, "Kilogram fiyatı 2 ile 3 lira arasında değişmekte. Fiyatı belirleyen etkenler arasında büyükbaş hayvanın cinsi ve sütünün özelliği geliyor." dedi.

İlgi satışı artırdı Köyden gelen yoğurdun doğal olduğunu belirten Seyitoğulları, şöyle konuştu: "Köy yorduğunun içinde herhangi bir katkı maddesi yok. Sağlık açısından çok iyi. Bunu bilenler genellikle köy yoğurdunu tercih ediyor. Eskiden 30-35 kova yoğurt satarken talebin artmasıyla şu anda 60-65 kova satıyorum. Bana gelen yoğurt 2 saat içinde tükeniyor. Köy yoğurduna olan talebin daha da artmasını bekliyorum."

Rodi Öztürk de yaklaşık 28 yıldır merkez Sur ilçesine bağlı kırsal Gencan Mahallesinde hayvan besleyen vatandaşların yaptıkları yoğurdu şehre taşıdığını söyledi.

Her sabah 05.30`da ev ev dolaşarak hazırlanan yoğurtları topladığını anlatan Öztürk, yoğurtları anlaşmalı olduğu Seyitoğulları`nın iş yerine getirdiğini aktardı.

Köy yoğurduna talebin arttığını dile getiren Öztürk, eskiye göre köy yoğurduna talebin daha fazla olduğunu, vatandaşların organik ürünlere yöneldiğini aktardı.

Öztürk, yaklaşık 4-5 yıl önce 30 kova, şimdi ise 40-45 kova getirdiğini sözlerine ekledi.

Müşterilerden Eyüp Çiçek, köyden her gün taze yoğurt geldiğini anlatarak, köy yoğurdu tercih ettiklerini aktardı.