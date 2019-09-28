Doğal güzellikleriyle yerli ve yabancıların vazgeçilmezi Muğla

"Yeryüzü cenneti" olarak nitelendirilen, her yıl üç milyondan fazla turisti ağırlayan Muğla, 1484 kilometreyle Türkiye`nin en uzun kıyı şeridine sahip.
Şehir, farklı ülkelerden bölgeye gelen turistlerin tatiline ev sahipliği yapıyor.
Kent, doğası ve yeşilin maviyle bütünleştiği cennet koylarıyla ziyaretçilerini etkiliyor.
Muğla`nın ünlü koylarının masmavi sularında yapılan "mavi yolculuk", bölgede tatil yapanların vazgeçilmezleri arasında bulunuyor.
Turistlerin çoğu Gökova Körfezi, İngiliz Limanı, Çökertme, Göcek, Marmaris, Fethiye, Ölüdeniz, Kızılada, Datça ve Hisarönü koylarında mavi yolculuğa çıkmayı tercih ediyor.
Fethiye`nin ünü dünyaya yayılan Ölüdeniz ilçesi, kumsalı, denizi ve dünyanın en iyi yamaç paraşütü merkezleri arasında gösterilen Babadağ`ı ile yabancı turistlerin gözdesi konumunda bulunuyor.
Gözde turizm merkezlerinden Marmaris de özellikle lüks yatlarıyla gelen ünlülerin tercihleri arasında yer alıyor.