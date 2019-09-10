Doğa ve tarihin iç içe olduğu yer: Santa Harabeleri

Santa Harabeleri, Gümüşhane merkeze 72, Trabzon`un Arsin ilçesine ise 42 kilometre mesafedeki Dumanlı köyü sınırında yer alıyor.
Rumlar tarafından 17. yüzyılda kurulduğu bilinen ve arkeolojik, doğal sit alanı olan bölgede, taştan inşa edilen tek katlı konutlar ve her mahallede en az bir kilise, her sokakta da bir çeşme bulunuyor.
Birbirini kuş bakışı çok net görebilen 3 ayrı yamaç üzerine kurulmuş Santa Harabeleri`nde mahalle olarak da 7 yerleşim yer alıyor.
Bu mahallelerde 18. yüzyılın son yarısında inşa edilen resmi binalar da dikkat çekiyor.
Son yıllarda özellikle fotoğraf tutkunlarını cezbeden Santa Harabeleri, yerli ve yabancı turistlerce de keşfedilmeyi bekliyor.