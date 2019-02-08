Doğa tutkunlarının gözde rotası: Beyşehir

“2019’da Ülkem İçin Bir Fikrim Var” projesine 24 saatte 2 bin 548 fikir geldi

Beyşehir Belediyesi, "Konya’nın denizi, Akdeniz’in yaylası" sloganıyla ilçenin zengin tarihini, turizm potansiyelini öne çıkarıyor.

Bölgede, son dönemde sivil toplum kuruluşları doğa etkinlikleri düzenliyor.

Bu etkinlikler, Türkiye’nin en büyük ikinci milli parkı konumundaki Beyşehir Gölü Milli Parkı’na ziyaretçi sayısını artırdı.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, Beyşehir’i yeterince keşfedilmemiş bir saklı cennet olarak nitelendirdiklerini söylüyor.

Ayrıca Büyükkafalı, Beyşehir’in son dönemde Türkiye genelinde çok fazla ziyaretçi çeken bir merkez haline geldiğini anlatıyor.