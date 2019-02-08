Doğa tutkunlarının gözde rotası: Beyşehir

Beyşehir Belediyesi, "Konya’nın denizi, Akdeniz’in yaylası" sloganıyla ilçenin zengin tarihini, turizm potansiyelini öne çıkarıyor.
Bölgede, son dönemde sivil toplum kuruluşları doğa etkinlikleri düzenliyor.
Bu etkinlikler, Türkiye’nin en büyük ikinci milli parkı konumundaki Beyşehir Gölü Milli Parkı’na ziyaretçi sayısını artırdı.
Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, Beyşehir’i yeterince keşfedilmemiş bir saklı cennet olarak nitelendirdiklerini söylüyor.
Ayrıca Büyükkafalı, Beyşehir’in son dönemde Türkiye genelinde çok fazla ziyaretçi çeken bir merkez haline geldiğini anlatıyor.
“2018 yılında ilçemize 41 doğa etkinliği gerçekleştirilirken, 37 farklı parkurda doğaseverleri buluşturduk. İlçemizin son yıllarda simgesi haline gelen Torosların eteğindeki zirvesi, 3 bin metre yükseltiye sahip Anamas Dağı en çok etkinlik düzenlenen mekan haline geldi. Bu etkinliklere toplam 2 bin 460 doğasever katıldı."