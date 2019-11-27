Doğa turizminin gözdesi Kırklareli sonbaharda görsel şölen sunuyor

Her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen, Türkiye ve Avrupa`nın en büyük Longoz ve Istranca ormanları, özellikle sonbaharda güzel görüntüler oluşturuyor.

İçerisinde 5 göl, 544 çeşit bitki, 46 tür canlı, 25 cins sürüngen, 50 tür memeli, 30 çeşit tatlı su balığı, 20 tür deniz balığı ve 219 çeşit kuş barındıran Longoz Ormanları, güzelliğiyle ilgi çekiyor.

Derelere ağaçlardan dökülen sarı yapraklar, yeşilin tonlarını her mevsim koruyan bitkiler ile ormandan geçen patikalar, seyrine doyulmayan manzaralar oluşturuyor.

Ormanda, Mert Gölü içerisinde kano ile gezinerek longozun zengin florasına tanıklık etmek mümkün.

Ağaçların arasında kürek çekerek longozun derinliklerine ulaşanlar, ağaçların göle yansımasını, birçok bitki türünün güzelliğini görebiliyor.

Trakya`nın Karadeniz kıyılarında meşe ve çam ağaçlarıyla kaplı Istranca ormanlarında da bugünlerde ayrı bir güzellik yaşanıyor.

Bölgede son dönemdeki yağışların etkisiyle ışıldayan dereleri, doğal güzellikleri, yürüyüş parkurları ve barındırdığı hayvan popülasyonuyla ilgi çeken ormanlar, sonbaharda yeşil, sarı ve kahverenginin farklı tonlarına büründü.

Ormanlar, bugünlerde fotoğraf tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.

Orman içerisindeki Balkan köylerini gezerek en iyi kareyi yakalamak için çaba sarf eden fotoğraf tutkunları, aynı zamanda doyumsuz bir güzelliğe de tanıklık ediyor.

Kırklareli, karlı kış gününde ormanlarda kamp yapmak, Longoz ormanlarında kano turu ve kuşları gözlemlemek isteyen, tarihi eserleri, benzersiz doğal güzellikleri ve lezzetleriyle alternatif tatil arayanlara ev sahipliği yapacak.