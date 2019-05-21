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Çok Bulutlu

Doğa ilkbaharla canlandı

Van'da geç gelen ilkbahar ile doğa da farklı tonlara büründü.

21.05.2019

Havaların ısınmasıyla çiçekler açtı, böcek türleri tabiatı süsledi.
Rengarenk tonlara bürünen doğada böceklerin beslenme mesaisi de başladı.
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