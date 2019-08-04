Doğa harikası Mavigöl ziyaretçilerini ağırlıyor

Giresun`daki Göksu Deresi`nde büyüklü küçüklü dört gölden oluşan Mavigöl, yaz mevsiminde aldığı turkuaz rengiyle turistlerin ilgisini çekiyor.

Dereli ilçesinde 482 hektarlık alandaki şelaleleri, gölleri, akarsuları ve subasar ormanlarıyla dikkati çeken Kuzalan Tabiat Parkı`nın önemli kaynak değerleri arasında yer alan Mavigöl, doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini hayran bırakıyor.

Karadeniz`in tek sodalı deresi olan Göksu Deresi içinde, havzanın kayalık yapısına bağlı oluşan göller, karların erimesiyle hazirandan itibaren aralık ayına kadar turkuaz renkte akıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü`nün yaptığı çalışmalarla ziyarete uygun hale getirilen Mavigöl, günlük 5 bine yakın ziyaretçi çekiyor.

Kuzalan Tabiat Parkı İşletmecisi Murat Yayla, mevsimsel olarak turkuaz rengi alan Mavigöl`ün son yıllarda çok rağbet gören bir turizm destinasyonu haline geldiğini söyledi.

Suyun turkuaz rengini almasının mayıs ayı sonundan itibaren başladığını ifade eden Yayla, bu yıl hava şartlarının yağmurlu olması nedeniyle bu sürenin uzadığını aktardı.

Yayla, yurt içi ve yurt dışından Mavigöl`ün ziyaretçi aldığını belirterek, "Mesela geçen hafta Moğolistan Rallisi kapsamında Avrupa`dan çıkıp oraya giden tüm araçlar Mavigöl`ü ziyaret etti. Mavigöl artık uluslararası bir konum kazanmış durumda" dedi.