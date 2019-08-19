Doğa harikası kıyılarda yoksul yaşam sürenlerin adası: Zanzibar

Beyaz kumsalı ve turkuaz mavisi okyanusu ile insanı kendine hayran bırakan adada, yoksul yaşam göze çarpıyor.

Portekizli, Ummanlı ve İngilizlerin yıllarca hüküm sürdüğü Zanzibar, Tanzanya`nın en büyük ve kalabalık adası olarak dikkat çekiyor.