Doğa harikası kıyılarda yoksul yaşam sürenlerin adası: Zanzibar

Zanzibar Adası, Hint Okyanusu`nun Doğu Afrika kıyısındaki Tanzanya`nın yarı özerk bölgesinde yer alıyor.
Beyaz kumsalı ve turkuaz mavisi okyanusu ile insanı kendine hayran bırakan adada, yoksul yaşam göze çarpıyor.
Portekizli, Ummanlı ve İngilizlerin yıllarca hüküm sürdüğü Zanzibar, Tanzanya`nın en büyük ve kalabalık adası olarak dikkat çekiyor.
Başkenti Stone Town olan adada başlıca geçim kaynağını baharat üretimi ve balıkçılık oluşturuyor.
Adanın doğu kıyısı boyunca, çoğu köyde ise deniz yosunu yetiştiriliyor.
Medeniyetlere ev sahipliği yapan Zanzibar, mimari yapısı ve kültürüyle Afrika, Arap, Hint ve Avrupa medeniyetlerinin izlerini barındırıyor.
Geçmişte bütün Doğu Afrika`da hüküm sürmüş Zanzibar Krallığı`na da ev sahipliği yaptığı biliniyor.
Beyaz kumsalı ve turkuaz mavisi okyanusu ile turistlerin ilgisini çeken ada, kıyı şeridinin dışında iç kesimlerde çok farklı hayatlara şahitlik ediyor.
Kırsal kesimde yoksulluğun göze çarptığı Zanzibar`da şehir yaşantısı ise tarihi, daracık sokaklarda baharat kokuları arasında kendine has yaşam kültürüyle ilgi uyandırıyor.
Rengarenk ahşap kayıkların okyanus kıyısında sıralandığı tropik adada, beyaz kumsallarda sayıları artan otellerle turizmin yıldızı parlıyor.