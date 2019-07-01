Doğa fotoğrafçısı 61 yıllık birikimini kütüphaneye dönüştürdü

Mehmet Emin Bora, 15 yıldır eşi ile birlikte Ankara`nın Çamlıdere ilçesinde yaşıyor.
Bora, site içerisindeki müstakil evinin yanına 9 ayda yaptığı 2 katlı "Son Kale" ismini verdiği kütüphaneyi kurdu.
7 binin üzerinde kitap bulunan kütüphane, Çamlıdere`nin tek kütüphanesi olma özelliğini de taşıyor.
Bora, şehrin bütün ilçelerini bildiğini söyleyerek, şöyle konuştu:
"Uzun yıllar ticaretle uğraştım. Buraya yerleştim. Günler sayılı ve insanın bir muhasebe yapması gerekiyor diye düşünüyorum. Bu ülkeye herkesin borcu var. Ben de borcumu topluma bu şekilde ödemeyi düşündüm. Genç kuşaklar okusun istiyorum."
Kitapları 61 yılda biriktirdiğini anlatan Bora, "Günübirlik okunan kitaplar değil, rafine kitaplar edindim. İşin felsefesine bakmak, gelecek kuşaklara akılcı yollar göstermek gerekiyor" dedi.
Kütüphanenin sürdürülebilir olmasına çalıştığını vurgulayan Bora, şunları söyledi:
"Kütüphaneci çalıştırmak lazım. Kütüphanedeki kitapların, Türk kütüphanelerinin kayıtlarına girmesini çok isterim. Bu ülkenin insanlarının okuması lazım. Başka yolu yok. Eğitim önceliğimiz olmalı. Kitap okumayı çok seviyorum. Gençlerin çok okuması lazım. Herkes uzaya gidiyor. Biz daha ülke içinde ulaşımı zor sağlıyoruz."