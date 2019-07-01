Doğa fotoğrafçısı 61 yıllık birikimini kütüphaneye dönüştürdü

Bora, şehrin bütün ilçelerini bildiğini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Uzun yıllar ticaretle uğraştım. Buraya yerleştim. Günler sayılı ve insanın bir muhasebe yapması gerekiyor diye düşünüyorum. Bu ülkeye herkesin borcu var. Ben de borcumu topluma bu şekilde ödemeyi düşündüm. Genç kuşaklar okusun istiyorum."