Diyarbakır'da 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon sürüyor

Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı unsurlarınca düzenlenen "Bayrak-123 Operasyonu", jandarma özel harekat, jandarma komando, polis özel harekat ve güvenlik korucularının katılımıyla kapsamlı şekilde devam ediyor.

Söz konusu operasyona ilişkin İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, aynı bölgede geçen yıl dün tabur komutanlığı emrinde görevli Jandarma Uzman Çavuş İsmail Cesur`un şehit edildiği belirtilerek, "Şehit Jandarma Uzman Çavuş İsmail Cesur`un kanı yerde kalmadı." ifadesine yer verilmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da dün Twitter hesabından, "Bugün Diyarbakır`da büyük bir operasyon gerçekleştiren kahraman jandarmamızı kutluyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Bu milletin duaları sizinle." paylaşımında bulunmuştu.