Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Arafat'ta Vakfe Duası

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Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Arafat`ta hacı adaylarına "Vakfe Duası" yaptırdı.
Kategori :
Yaşam
Tarih : 20.08.2018
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Karadeniz'in kaldırımları fındıkla renklendi
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