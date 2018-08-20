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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Arafat'ta Vakfe Duası

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Arafat`ta hacı adaylarına "Vakfe Duası" yaptırdı.

Kategori : Yaşam
Tarih : 20.08.2018
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