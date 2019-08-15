Diş taşlarından 2 bin 750 yıl önceki ölümlerin nedeni belirlenecek

Prof. Dr. Çavuşoğlu, "Urartuların 25 ile 35 yaşları arasında yaşadıkları gözüküyor. Bunun beslenme ve hastalıkla olan ilgisini bulmak için çalışma yürütüyoruz. Bu türden çalışma pek yok. Bizim için çok önemli" dedi.