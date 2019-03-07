Devrilen mum iki evi kül etti

Kısa sürede büyüyen yangın Recep Arslan`ın oturduğu bitişikteki gecekonduya da sıçradı. Arslan da yoğun duman altında eşi ve 4 çocuğunu uyandırarak dışarı çıktı.

"Çocuklarımı kucaklayarak dışarı çıktığım an çatı çöktü"

Üç ay önce çalışmak için Gaziantep`ten Ankara`ya geldiklerini ve çöplerden topladıkları atık kağıt malzemeleri satarak geçimlerini sağlamaya çalıştıklarını belirten Mehmet Avcı, yangın sırasında yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Bir anda evi saran alevler arasında uyandığını, eşi ve çocuklarını uyandırarak kendilerini dışarı attıklarını anlatan Avcı, "Çocuklarımı kucaklayarak dışarı çıktığım an çatı çöktü." dedi. Yangından mucize eseri kurtulduklarını ifade eden Avcı, bu esnada büyüyen alevlerin Recep Arslan`ın oturduğu bitişikteki gecekonduya da sıçradığını söyledi.