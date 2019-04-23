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Devlet Arşivleri'nden çıkan belgelerle 23 Nisan kutlamaları

Devlet Arşivleri'nin ilk kez yayınladığı tarihi belgeler TRT Haber'de. İşte 1935-1936 yıllarındaki 23 Nisan kutlamaları.

23.04.2019

23 Nisan 1935
23 Nisan 1935
23 Nisan 1935
23 Nisan 1935
23 Nisan 1936
23 Nisan 1936
23 Nisan 1936
23 Nisan 1936
23 Nisan 1936
23 Nisan 1936
23 Nisan 1936
23 Nisan 1936
23 Nisan 1936
Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı
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