Deveci armudunda hasat sona erdi

Her biri 600-700 gram ağırlığında olan deveci armudunda rekolte 70-80 bin ton seviyesinde gerçekleşti.

Özkan, ekim ayında başlayan hasat sonrası rekolte seviyesinin de fiyatların da üreticiyi memnun ettiğini belirterek, "Rekolte geçen yılın altında değil, 70-80 bin ton rekolte var." dedi.

"Rekolte de fiyatlar da iyi"

Bu sene yeterli yağış alınmasa da Gürsu Ovası`nın sulanabilen bir bölge olduğunu ifade eden Özkan, "Son zamanlarda bazı ağaçlarda `psilla` denilen bir hastalıkla karşılaştık ancak fazla sıkıntıya yol açmadı. Devecinin bu yıl ortalama toptan fiyatı 2-3 lira arasında seyretti. Güzel bir para. Geçen yıl en yüksek 2 liraydı." diye konuştu.