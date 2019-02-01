Derede kaybolan Kader Buse 9 gündür kayıp

Antalya`nın Kemer ilçesinde 24 Ocak`ta hortum nedeniyle, Ayla ve kızı Kader Buse Acar`ın bulunduğu araç dereye sürüklenmişti. Anne kurtarılarak hastaneye kaldırılırken, kızı kaybolmuştu.

Kemer Sanayi Sitesi önünde başlayan arama çalışmalarına Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, İl Jandarma Komutanlığı Sualtı ekipleri, İl Deniz Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, İl Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına bağlı arama kurtarma timleri ve AFAD ekiplerinden oluşan 69 kişi katıldı.

Bugün denizde 24 dalgıcın arama yaptığı belirtildi.

Kader Buse Acar`ı arama çalışmaları 9. gününde tekrar başladı. Arama çalışmalarına kadavra köpeği de katıldı.

Dalgıçların arama çalışmalarına denizde sahil güvenlik botları da eşlik etti.

Yeraltı cihazıyla aranıyor Öte yandan çalışmalar bugün İzmir`den gelen özel bir savunma sanayi şirketi de kendi ürettikleri toprak altı görüntüleme sistemi ile katıldı.

İki kişilik ekip derede ve denizde sistem ile çalışma yapıyor. Çalışmalar kapsamında İzmir`den gelen iki kişilik gönüllü bir ekip, özel bir savunma sanayi şirketince üretilen toprak altı görüntüleme sistemi kullanıyor.

Çalışmaları, ilk günden beri ekiplerin yanından ayrılmayan baba Ahmet Acar da takip ediyor.

"Sessizce gidiyorum şimdi sessiz ve kimliksiz" Antalya`nın Kemer ilçesinde 7 gün önce meydana gelen hortum felaketinde annesiyle birlikte bulunduğu aracın sürüklendiği derede kaybolan Kader Buse Acar`ın sosyal medya hesabından paylaştığı "Sessizce gidiyorum şimdi sessiz ve kimliksiz" başlıklı yazısı yürek burktu.

Ekiplere denizden TCSG Yaşam gemisi, TCSG 105 botu, havadan da sahil güvenlik helikopteri eşlik etti.

Çalışmalar, deniz üzerinde yoğunlaştırıldı.

Sahil Güvenlik ekiplerince su altı arama cihazları ile tarama yapılırken balık adamlar da denizde dalış yapıyor.

Çalışmalar, derenin Antalya-Kumluca kara yoluna yakın kısmında yoğunlaştırıldı.

3 arama kurtarma ve bir kadavra köpeğinin de kullanıldığı çalışmalar, derenin Antalya-Kumluca kara yoluna yakın kısmında ve deniz üzerinde yoğunlaştırıldı.

Arama çalışmaları sırasında Acar`ın ayakkabısının teki, kaybolduğu yerin yaklaşık 5 kilometre uzağındaki Çamyuva Sahili`nde derenin döküldüğü yerde bulundu.

Ayakkabı, arama çalışmalarını takip eden genç kızın babası Ahmet Acar`a gösterildi. Acar, kızına ait olduğunu söylediği ayakkabının fotoğrafını çekerek, eşine gönderdi. Anne de ayakkabının kızına ait olduğunu teyit etti.

Dalgıçlar sudan, AFAD ve AKUT ekipleri ise karadan çalışmaları yürütüyor.

Arama çalışması sırasında daha önce de genç kızın çantası kayalıklarda bulunmuştu.

Çalışmalar, bölgedeki kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle güçlüklü sürdürülüyor.

Arama yapan dalgıçlar, dalgalar nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı.

Çalışmaları vatandaşlarda takip etti.

Çalışmaları yakından takip eden baba Ahmet Acar, gazetecilere açıklama yaptı. Kemer Sanayi Sitesi önünde başlayıp, sahil kenarında ve denizde devam eden çalışmaları yakından izleyen Buse`nin babası Ahmet Acar, gazetecilere yaptığı açıklamada, destek olan Cumhurbaşkanı`na, bakanlara, çalışmalara katılan jandarma, polis, AFAD ve AKUT ekiplerine teşekkür etti.

"Ayakta durmaya çalışıyorum" Hissettiklerini paylaşan Acar, "Bu bir candı. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Ayakta durmaya çalışıyorum ama zor bir durum. Allah kimsenin başına vermesin. Herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.