Derbiyi anlatan kareler

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbi nefesleri kesti. Kadıköy'de 42 bin kişinin takip ettiği mücadeleyi en iyi anlatan kareleri derledik.
22.12.2019
Kruse golü Sadık`a hediye etti
Fenerbahçe-Beşiktaş maçının ilk golü, Alman oyuncu Max Kruse`den geldi. 23. dakikada penaltıdan ağları sarsan Kruse, gol sevincini takım arkadaşlarıyla birlikte yaşadıktan sonra geçen hafta sakatlanan Sadık`ın formasını aldı ve tribünlere gösterdi.
Kruse ikinci golünü attı
Geçen hafta ligde ilk golünü atan Max Kruse, penaltıdan ağları sarstı ve iki hafta üst üste gol sevinci yaşadı.
Kaptan Ozan Tufan Ersun Yanal`a koştu
Emre Belözoğlu sakatlığı nedeniyle forma giyemeyince kaptanlık pazubandını takan Ozan Tufan, attığı golden sonra teknik direktör Ersun Yanal`a koştu.
Atiba yine attı
Kariyeri boyunca savunmasıyla öne çıkan Atiba, Beşiktaş formasıyla bu sezon 3. golünü, yine bir duran top organizasyonunda kaydetti.
Muric 10 gole ulaştı
Fenerbahçe`nin formda ismi Vedat Muriç, Beşiktaş`a da gol attı ve gol sayısını 10`a yükseltti. Gol krallığında 11 gollü Stancu`yu takibini sürdürdü.
Luiz Gustavo alkış aldı
Maç boyunca Beşiktaş ataklarını karşılayan ilk isim olan Luiz Gustavo, maç sonunda taraftardan özel alkış aldı.
Karius`un kalesine 17 şut geldi
Fenerbahçe, derbide sık sık kaleyi denedi, Karius 17 şutla karşı karşıya kaldı.
Maçı 44 bin kişi takip etti
Dev derbiyi Ülker Stadyumu`nda takip eden toplam seyirci sayısı: 44.526
Beşiktaş taraftarları tribünlerini doldurdu
2 bin 168 Beşiktaş taraftarı Kadıköy`deki yerini aldı.
Robin Van Persie tribünde
Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Robin van Persie, sarı-lacivertlilerin Beşiktaş ile oynadığı derbi mücadelesini locadan takip etti.
Burak Yılmaz hakemle tartıştı
Beşiktaşlı oyuncu Burak Yılmaz, oyundan çıktığı sırada mücadelenin dördüncü hakemiyle tartıştı.