Derbiyi anlatan kareler

Fenerbahçe-Beşiktaş maçının ilk golü, Alman oyuncu Max Kruse`den geldi. 23. dakikada penaltıdan ağları sarsan Kruse, gol sevincini takım arkadaşlarıyla birlikte yaşadıktan sonra geçen hafta sakatlanan Sadık`ın formasını aldı ve tribünlere gösterdi.

Kruse golü Sadık`a hediye etti

Geçen hafta ligde ilk golünü atan Max Kruse, penaltıdan ağları sarstı ve iki hafta üst üste gol sevinci yaşadı.

Atiba yine attı

Kariyeri boyunca savunmasıyla öne çıkan Atiba, Beşiktaş formasıyla bu sezon 3. golünü, yine bir duran top organizasyonunda kaydetti.