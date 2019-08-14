Deprem enkaz alanında artık at yarışları yapılıyor

Marmara Depremi`nin merkez üssü olan Gölcük`te, o dönem yıkılan binlerce binanın enkazının döküldüğü alan günümüzde oluşturulan at yarışı pistiyle ata sporu biniciliğe hizmet ediyor.

17 Ağustos 1999`da meydana gelen depremde Gölcük`te 5 bin 383 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda insan yaralandı.

İlçede bulunan 12 bin 500 civarında bağımsız mesken ve 3 bin civarında iş yeri yıkıldı, yolların yüzde 80`i, su şebekesinin yüzde 50`si, stadyumun tamamı tahrip oldu, yüzme havuzu ve Kavaklı Sahili 2,5 metre çöktü.