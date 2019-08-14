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Deprem enkaz alanında artık at yarışları yapılıyor

Binlerce binanın yıkıldığı Marmara Depremi'nin merkez üssü olan Gölcük'te, enkazın döküldüğü alanda oluşturulan at yarışı pistiyle ata sporu binicilikle ilgili etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

14.08.2019

Marmara Depremi`nin merkez üssü olan Gölcük`te, o dönem yıkılan binlerce binanın enkazının döküldüğü alan günümüzde oluşturulan at yarışı pistiyle ata sporu biniciliğe hizmet ediyor.
17 Ağustos 1999`da meydana gelen depremde Gölcük`te 5 bin 383 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda insan yaralandı.
İlçede bulunan 12 bin 500 civarında bağımsız mesken ve 3 bin civarında iş yeri yıkıldı, yolların yüzde 80`i, su şebekesinin yüzde 50`si, stadyumun tamamı tahrip oldu, yüzme havuzu ve Kavaklı Sahili 2,5 metre çöktü.
Alanda yıllar sonra ise düzenlemeler yapılarak at yarışı pisti oluşturuldu.
. Enkaz birikintileriyle dolan bölge temizlenerek, Osmanlı Dönemi`nde de önem verilen rahvan at yetiştiriciliğinde kullanılmaya başladı.
Türkiye`nin çeşitli yerlerinden gelen rahvan at meraklılarının katıldığı "Geleneksel Rahvan At Yarışları"na ev sahipliği yapan bölgede depremin izlerinin, sportif faaliyetlerle silinmesi amaçlanıyor.
Fotoğraf: AA
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